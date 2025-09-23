Grandi soddisfazioni per i due giovani pianisti empolesi Miriam Cavaleri e Luca Anselmi. I vincitori del recente 11esimo Concorso nazionale Orchestra Ferruccio Busoni hanno infatti superato importanti esami di pianoforte al conservatorio Mascagni di Livorno, ottenendo la certificazione prevista dal programma ministeriale eseguendo brani da Bach a Debussy, oltre a significativi apprezzamenti da parte della commissione d’esame. Per i due talentuosi musicisti si tratta del completamento di un percorso di studio serio ed impegnativo, all’interno del quale hanno dimostrato grande fiducia nelle proprie capacità e nella bontà degli insegnamenti ricevuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miriam e Anselmi, due talenti al piano