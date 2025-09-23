Chi sapeva che Mirella Gregori era segretamente invaghita di un compagno di scuola? E perché proprio quel nome venne usato per farla scendere di casa il 7 maggio 1983? A queste domande, cruciali, tenta di dare una risposta lo scrittore ed ex carabiniere Fabio Rossi, nel corso di una puntata del blog “ Schegge di verità ”, condotta da Claudio Miani, su Mirella Gregori, la 15enne scomparsa da via Nomentana a Roma il 7 maggio del 1983. Autore di “Mirella Gregori: la ragazza inghiottita dalla terra” (Runa Editrice), Rossi era stato anche audito dalla commissione parlamentare di inchiesta che tenta di far luce su questo mistero italiano, più volte connesso, forse forzatamente ad un altro mistero, quello di Emanuela Orlandi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mirella Gregori è stata rapita da qualcuno che conosceva i suoi segreti, quel dettaglio non può essere un caso”: parla l’ex maresciallo Fabio Rossi