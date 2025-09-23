Mirabella Eclano chiude il Settembre Eclanese con la tradizionale Festa dell’Ottava

Sarà la suggestiva Festa dell’Ottava, in programma il 27 e il 28 settembre, a concludere i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata e il tradizionale Settembre Eclanese, che ogni anno anima la cittadina con momenti di grande partecipazione religiosa e culturale.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

