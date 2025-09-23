Mio padre gambizzato per le sue idee politiche La storia di Galeazzo Bignami

Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica, Nicola Porro ha ospitato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, per un'intervista che ha toccato molti. Niente di politico, niente analisi sull’andamento del governo. Bensì un racconto familiare personale e drammatico, una vicenda risalente agli anni ’70 ma che ricorda tanto quanto sta avvenendo in questi giorni, con i toni della contrapposizione politica sempre più accesi, comici che in tv minacciano gli interlocutori, consiglieri Pd che evocano Piazzale Loreto e Pro Pal che devastano Milano in solidarietà a Gaza. Bignami ha condiviso il racconto di un episodio che ha coinvolto suo padre, un esponente giovanile della destra missina, vittima di un agguato a colpi di pistola nel 1974. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mio padre gambizzato per le sue idee politiche". La storia di Galeazzo Bignami

Quarta Repubblica: Puntata del 22 settembre Video; Attentato a Marcello Bignami: Nuove indagini? Non direi no; Bignami: “Io vestito da nazista? Grave ma in quella foto non mi riconosco più”.

