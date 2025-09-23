Minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk le opposizioni escono dall' aula

Ferraratoday.it | 23 set 2025

Nella seduta di lunedì 22 settembre del Consiglio comunale di Ferrara, è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria dell'attivista statunitense Charlie Kirk. Tuttavia, alla richiesta partita da Fratelli d'Italia ha fatto seguito la decisione dei rappresentanti dell'opposizione di lasciare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

