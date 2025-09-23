Minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk le opposizioni escono dall' aula
Nella seduta di lunedì 22 settembre del Consiglio comunale di Ferrara, è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria dell'attivista statunitense Charlie Kirk. Tuttavia, alla richiesta partita da Fratelli d'Italia ha fatto seguito la decisione dei rappresentanti dell'opposizione di lasciare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Minuto di silenzio per Charlie Kirk in Consiglio comunale, ma i Verdi lasciano la stanza; Niente minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk a Carpi, Fratelli d'Italia e Lega si alzano in piedi per ricordarlo.
Consiglio Comunale, il Presidente Marra spegne le polemiche sul mancato minuto di silenzio per Charlie Kirk - Libertà di pensiero è inviolabile", afferma Vincenzo Marra ... Secondo citynow.it
Reggio, polemica in Consiglio comunale sul mancato minuto di silenzio per Charlie Kirk - È polemica al Consiglio comunale di Reggio Calabria per la mancata concessione di un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. Segnala reggiotv.it