Minori stranieri non accompagnati Carnevali | Lo Stato deve 9,2 milioni al Comune di Bergamo

Bergamo guarda con preoccupazione alla situazione dei minori stranieri non accompagnati. Immigrati che non hanno nessuna persona che si prenda cura di loro. Arrivano nel nostro Paese e i Comuni si prendono carico di loro per individuare strutture adeguate, seguire la loro salute ed istruzione. Le amministrazioni comunali, attraverso i servizi sociali, hanno il compito di seguire questi ragazzi – trasporti, accompagnamenti e rette delle strutture ospitanti – mentre il costo di questo servizio è a carico dello Stato. "L'azione dei Comuni è un'azione sussidiaria – spiega Elena Carnevali, sindaca di Bergamo – che arriva in un momento in cui non c'è una disponibilità da parte dello Stato.