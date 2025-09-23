Minori stranieri non accompagnati Carnevali | Lo Stato deve 9,2 milioni al Comune di Bergamo

Bergamonews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo guarda con preoccupazione alla situazione dei minori stranieri non accompagnati. Immigrati che non hanno nessuna persona che si prenda cura di loro. Arrivano nel nostro Paese e i Comuni si prendono carico di loro per individuare strutture adeguate, seguire la loro salute ed istruzione. Le amministrazioni comunali, attraverso i servizi sociali, hanno il compito di seguire questi ragazzi – trasporti, accompagnamenti e rette delle strutture ospitanti – mentre il costo di questo servizio è a carico dello Stato. “L’azione dei Comuni è un’azione sussidiaria – spiega Elena Carnevali, sindaca di Bergamo – che arriva in un momento in cui non c’è una disponibilità da parte dello Stato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minori - stranieri

Minori stranieri non accompagnati, l’appello da Cremona: “Hanno alle spalle storie di dolore e riscatto, tagliare i fondi è un grave errore”

Minori stranieri non accompagnati, Comuni sulle barricate: i fondi statali per rimborsare l’accoglienza sono esauriti

Firenze: anziana rapinata di una collana d’oro a Novoli. Arrestati due minori stranieri

Minori stranieri non accompagnati, Carnevali: “Lo Stato deve 9,2 milioni al Comune di Bergamo”; Minori stranieri non accompagnati, in Anci la riunione dei Comuni coinvolti per rafforzare rete SAI; I tagli ai fondi per l'accoglienza dei minori stranieri creano buchi nei bilanci dei comuni e scatenano una guerra tra ultimi.

I sindaci vogliono che il Governo si faccia carico dei minori stranieri non accompagnati - Perché emergono grosse criticità, principalmente di carattere economico e sull'impossibilità di trovare strutture adatte: i capi delle amministrazioni l'hanno sottoscritto questa mattina a Gorizia, in ... Secondo udinetoday.it

Boom di iscritti per il corso per tutori di minori stranieri non volontari - Al campus Einaudi arrivano in 100 per i corsi di formazione, il doppio rispetto all'anno scorso. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Minori Stranieri Accompagnati Carnevali