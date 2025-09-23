Minorenne aggredito dal branco durante la festa della Madonna a Calascibetta | pugni calci e sigarette spente sulla pelle

Un minorenne è stato picchiato da almeno una decina di giovani durante i festeggiamenti della festa della Madonna di Buonriposo a Calascibetta (Enna), riportando ferite giudicate guaribili dai medici del pronto soccorso in 21 giorni. L’aggressione, con pugni e calci e calci, sigarette spente sulla pelle, oltre a sputi e insulti, è avvenuta lo scorso 8 settembre, intorno alle 4 del mattino, ma la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

minorenne aggredito branco duranteMinorenne aggredito dal branco durante festa nell'Ennese - Un minorenne è stato picchiato da almeno una decina di giovani durante i festeggiamenti della festa della Madonna di Buonriposo a Calascibetta (Enna), riportando ferite giudicate guaribili dai medici ... Segnala msn.com

