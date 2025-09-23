Minoli Padellaro Nava al via gli incontri A tu per tu con
Arezzo, 23 settembre 2025 – In omaggio a Pier Paolo Pasolini è nata alcune settimane fa a Pieve Santo Stefano un'associazione culturale di promozione sociale, “Il Corsaro”. “L'intento è quello di smuovere idee e intenti producendo cultura e partecipazione, perché puro uno stagno può diventare un lago, anche navigabile, se oltre a lamentarsi di ciò che non va, ci si dà da fare in prima persona”, questo afferma il fondatore Stefano Mencherini, pievano di nascita ed ex autore e regista Rai, oggi indipendente. Un musical sul drammatico e irrisolto tema degli incidenti e omicidi sul lavoro in scena dal prossimo anno (“Il Pane loro 2, la vendetta” di Stefano Mencherini), un libro di prossima uscita e un docufilm, nei progetti dell'associazione che come prima uscita pubblica ha organizzato tre incontri tra Anghiari e Pieve Santo Stefano con tre personalità di rilievo nel mondo della televisione, del giornalismo e della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Minoli, Padellaro, Nava, al via gli incontri “A tu per tu con...”.