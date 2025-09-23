Ministri video intervista Aurora popolare | Oggi la musica è aberrante parliamo di futuro con nostalgia

La nostra video intervista ai Ministri, in occasione dell’uscita del nuovo album Aurora Popolare, che la band presenterà in un tour nei club. Vi presentiamo la nostra video intervista ai Ministri, in occasione dell’uscita del nuovo album Aurora Popolare, fuori per Woodworm Universal. Anticipato dai singoli BUUUM e Avvicinarsi alle casse e a tre anni dall’ultimo disco, Giuramenti, il trio rock torna con un album che si preannuncia essere uno dei più potenti ed ispirati della sua carriera ventennale. Un disco che parla di sentimenti, tra cui quello politico, quella voglia di giustizia e di cambiamento con cui si cresce e che spesso scambiamo proprio per la giovinezza, quel disagio che sentiamo oggi nel non poter far niente per le ingiustizie vicine e lontane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ministri, video intervista Aurora popolare: «Oggi la musica è aberrante, parliamo di futuro con nostalgia»

In questa notizia si parla di: ministri - intervista

Uno dei migliori #ministri dell'attuale #governo. Non fermatevi al titolo ed ascoltate l'#intervista per intero. #Nordio un gigante! - X Vai su X

Intervista a Flavio Siniscalchi - Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. SportGoverno - facebook.com Vai su Facebook

“Aurora Popolare” e l’epoca più grande di noi. Intervista a Federico Dragogna dei Ministri tra disincanto, padri scomparsi e nuove speranze; Cosa fare di tutta questa rabbia: intervista ai Ministri sul loro nuovo album (e non solo); L’instore tour de I Ministri, il nuovo disco Aurora Popolare presentato anche a Padova il 20 settembre 2025.

Recensione: MINISTRI – “Aurora Popolare” [Traccia per traccia] - Aurora Popolare segna il ritorno dei Ministri, in grande spolvero, sottolineando una nuova maturità della band meneghina. Riporta newsic.it

I Ministri, il nuovo album e la faccia triste dell’aurora: “Cantiamo l’epoca dell’impotenza” - Tre anni dopo “Giuramenti” la strada dei Ministri è ripresa ieri sera in Santeria con la presentazione ai fan del nuovo album “Aurora popolare”; sei pezzi voce e chitarra, in dimensione “da spiaggia” ... Scrive ilgiorno.it