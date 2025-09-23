Ministri Aurora popolare video intervista | Oggi la musica è aberrante parliamo di futuro con nostalgia

La nostra video intervista ai Ministri, in occasione dell’uscita del nuovo album Aurora Popolare, che la band presenterà in un tour nei club. Vi presentiamo la nostra video intervista ai Ministri, in occasione dell’uscita del nuovo album Aurora Popolare, fuori per Woodworm Universal. Anticipato dai singoli BUUUM e Avvicinarsi alle casse e a tre anni dall’ultimo disco, Giuramenti, il trio rock torna con un album che si preannuncia essere uno dei più potenti ed ispirati della sua carriera ventennale. Un disco che parla di sentimenti, tra cui quello politico, quella voglia di giustizia e di cambiamento con cui si cresce e che spesso scambiamo proprio per la giovinezza, quel disagio che sentiamo oggi nel non poter far niente per le ingiustizie vicine e lontane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ministri, Aurora popolare video intervista: «Oggi la musica è aberrante, parliamo di futuro con nostalgia»

