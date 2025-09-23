il ritorno di “omissione a easttown”: una miniserie crime che continua a conquistare il pubblico. Con quattro anni di distanza dalla sua prima trasmissione, “Omissione a Easttown” si riafferma come uno dei più affascinanti e intensi prodotti televisivi del genere crime. Questa miniserie, disponibile in streaming anche in Italia, ha saputo riconquistare gli spettatori grazie alla sua capacità di unire un intreccio narrativo avvincente con un realismo crudo e autentico. trama e ambientazione della serie. una comunità della Pennsylvania sotto i riflettori. Ambientata in una piccola cittadina della Pennsylvania, la narrazione segue le indagini condotte da Mare Sheehan, interpretata da una straordinaria Kate Winslet. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Miniserie crime conquista il pubblico quattro anni dopo l’uscita