minimoto junior a

Dopo aver vinto, domenica scorsa, il Campionato Italiano di minimoto categoria Junior A sul circuito La Scintilla a Contigliano in provincia di Rieti, è tornato a fare allenamento sulla pista del minimotodromo Adriatico di San Mauro Mare. Achille Raggi 9 anni, di Predappio, conosciuto come ’Achiller’, accompagnato dal babbo Marco ha già iniziato a correre sulla pista che ha visto protagonisti i più grandi campioni italiani di motociclismo, da Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, l’indimenticabile Marco Simoncelli, Alex De Angelis, Manuel Poggiali. "Ho sempre seguito mio babbo che correva con le moto a livello amatoriale – dice –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

