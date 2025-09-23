Una rete formata da oltre 100.000 schede sim in grado, potenzialmente, di danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell'attesissima Assemblea Generale dell'Onu. Il Secret Service degli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver smantellato la misteriosa minaccia al termine di un'operazione segreta. Secondo gli investigatori Usa il sistema — celato tra le pieghe dell'area metropolitana — sarebbe stato in grado di mandare in tilt le torri cellulari, bloccare le chiamate d'emergenza al 911 e interferire con le reti mobili, minacciando la sicurezza della metropoli mentre oltre 150 leader mondiali si preparavano a varcare la soglia del Palazzo di Vetro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Minaccia per la sicurezza Onu". Usa smantellano rete sim sospetta a New York