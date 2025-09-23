Minaccia per la sicurezza Onu Usa smantellano rete sim sospetta a New York
Una rete formata da oltre 100.000 schede sim in grado, potenzialmente, di danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell'attesissima Assemblea Generale dell'Onu. Il Secret Service degli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver smantellato la misteriosa minaccia al termine di un'operazione segreta. Secondo gli investigatori Usa il sistema — celato tra le pieghe dell'area metropolitana — sarebbe stato in grado di mandare in tilt le torri cellulari, bloccare le chiamate d'emergenza al 911 e interferire con le reti mobili, minacciando la sicurezza della metropoli mentre oltre 150 leader mondiali si preparavano a varcare la soglia del Palazzo di Vetro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: minaccia - sicurezza
Maldestra rapina a Torino: solleva la busta con i vestiti rubati e minaccia l'addetto alla sicurezza, arrestato davanti al negozio
Ruba alcolici e un televisore, aggredisce gli addetti alla sicurezza e minaccia i carabinieri
Ucraina rivendica sabotaggi alle linee ferroviarie russe: almeno 2 deragliamenti | von der Leyen: droni russi in Romania grave minaccia a sicurezza
Nuova Minaccia nella #SicurezzaInformatica: Falsi Controlli #CAPTCHA e #Malware #LummaStealer Sei pronto a scoprire una delle ultime frontiere degli attacchi informatici? Una campagna di malware sta catturando l'attenzione globale, sfruttando falsi c - facebook.com Vai su Facebook
? "La violazione dello #spazioaereo #rumeno da parte dei #dronirussi costituisce l'ennesima violazione inaccettabile della sovranità di uno Stato membro dell'#Ue. Questa continua #escalation sconsiderata minaccia la sicurezza regionale. Siamo solidali co - X Vai su X
Alta tensione Russia-Nato, la Gran Bretagna: Disposti ad affrontare i caccia russi; Papa: «A Gaza cose orribili, su genocidio non mi pronuncio». Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no; Gaza, veto Usa a risoluzione Onu per tregua immediata. Minaccia di Hamas sugli ostaggi.
Onu, Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza. Il Qatar dopo l’attacco di Israele: “Netanyahu è una minaccia per la regione” - Con queste parole – in un editoriale sul Washington Post – il ministro di Stato del Qatar presso il ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ira Qatar: “Netanyahu è minaccia per pace”. Veto Usa a risoluzione Onu per tregua immediata a Gaza - “L’inizio dell’operazione criminale nella città di Gaza e la sua espansione significano che il nemico non otterrà alcun ostaggio vivo o morto”. Segnala msn.com