Minaccia mafiosa a giornalista di Fanpage Ruotolo al PE | Libertà di informazione sotto attacco

Nell'evento organizzato al Parlamento europeo da Sandro Ruotolo, europarlamentare del Partito democratico, oggi si ricorda l'omicidio di Giancarlo Siani e tanti altri giornalisti uccisi perché facevano semplicemente il loro lavoro. Per Ruotolo "difendere i giornalisti significa difendere la democrazia". All'evento ha partecipato anche la nostra giornalista Giorgia Venturini che lo scorso 10 settembre fuori casa sua ha trovato la testa mozzata di un capretto, simbolo di intimidazione mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it