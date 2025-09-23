Minaccia di gettarsi dal cavalcavia | i poliziotti salvano una ragazza

Pesaro, 23 settembre 2025 – Un passo di troppo e avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. È bastata una manciata di minuti, ieri pomeriggio, perché una giovane ragazza si ritrovasse in bilico sul ciglio del cavalcavia che collega Urbino a Morciola, all’altezza di Gallo di Petriano. Una telefonata concitata al 112, il lampeggiante blu che squarcia la strada, gli agenti della Volante del Commissariato che arrivano a sirene spiegate: la differenza tra la vita e il vuoto. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, la scena è stata di quelle che si ricordano a lungo. La giovane, in preda a una crisi di pianto, aveva già scavalcato la rete di protezione: pochi metri di metallo la separavano dall’asfalto sottostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia di gettarsi dal cavalcavia: i poliziotti salvano una ragazza

