Minaccia di gettarsi dal balcone afferrato per le gambe dai Carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura la scorsa notte a Piano di Sorrento dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Sorrentina sono intervenuti, allertati dal personale 118, in un’abitazione. Un uomo di 41 anni, con problemi psichici, aveva appena aggredito i propri familiari in preda ad una crisi psicotica. Arrivati sul posto, l’uomo ha tentato di lanciarsi dal balcone ma è stato afferrato per le gambe dai carabinieri mentre si trovava già oltre il parapetto. Inutili i tentativi dei medici di sedare l’uomo. Con non poche difficoltà e una violenta colluttazione i carabinieri sono riusciti a bloccare e a mettere in sicurezza il 41enne che è stato trasferito nel reparto psichiatrico ospedale di Torre Del Greco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: minaccia - gettarsi
Sul parapetto del balcone minaccia di gettarsi nel vuoto: salvato dai carabinieri
In piedi sul parapetto del ponte minaccia di gettarsi nel fiume
Sale sul tetto di un palazzo e minaccia di gettarsi nel vuoto, 13enne salvata da una coppia di carabinieri fuori servizio
#Giovane minaccia di gettarsi: salvato in extremis dai #Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
#Perugia: #operaio #minaccia di #gettarsi nel #vuoto. #Vigili del #fuoco e #polizia evitano il #gesto #estremo https://umbriaon.it/perugia-operaio-minaccia-di-gettarsi-nel-vuoto-vigili-del-fuoco-e-polizia-evitano-il-gesto-estremo/… #Umbria #suicidio #salvato #s - X Vai su X
In bilico sul balcone del quinto piano minaccia di lasciarsi cadere, il video del salvataggio; Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina; Minaccia di farla finita lanciandosi dalla finestra: carabiniere agrigentino salva un 36enne a Roma.
Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina - Salvataggio in extremis dei carabinieri a Piano di Sorrento: i militari dell'Arma hanno afferrato per le gambe l'uomo quando questi era già oltre il parapetto ... Scrive fanpage.it
Donna tenta il suicidio gettandosi dal balcone a Roma, due poliziotti la salvano afferrandola nel vuoto - Una donna di 39 anni ha cercato di farla finita gettandosi dal balcone della sua abitazione in via Caio Lelio, al Tuscolano. Riporta msn.com