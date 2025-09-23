Minaccia con un coltello i poliziotti

Ieri mattina le volanti di via Zara sono intervenute presso la caserma Fadini di via Dionisi per la segnalazione di una persona armata di coltello. A dare l’allarme, l’agente del corpo di guardia.Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla poliziotta e, dopo essersi allontanato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it