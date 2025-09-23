Minacce violenze e abusi nei confronti delle loro ex | due uomini ammoniti dal Questore

La polizia di Stato di Sondrio ha adottato la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti di due uomini responsabili di violenza domestica e atti persecutori nei confronti della ex moglie e della ex compagna. Tali provvedimenti, emanati dal Questore della provincia Sondrio Sabato Riccio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

