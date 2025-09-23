Minacce violenze e abusi nei confronti delle loro ex | due uomini ammoniti dal Questore

La polizia di Stato di Sondrio ha adottato la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti di due uomini responsabili di violenza domestica e atti persecutori nei confronti della ex moglie e della ex compagna. Tali provvedimenti, emanati dal Questore della provincia Sondrio Sabato Riccio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: minacce - violenze

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere

Barbiere sotto assedio, 4 arresti a Pisa per minacce e violenze

La lite tra la ristoratrice Pro Pal di Napoli e i clienti israeliani in tribunale, il giudice ferma tutto: le accuse di minacce e violenze – Il video

Altre stazioni bloccate con insulti, minacce e violenze. Con la scusa della Palestina, gruppi di teppisti danneggiano i cittadini perbene e attaccano le forze dell’ordine. Vergogna. - X Vai su X

Minacce, violenze e abusi nei confronti delle loro ex compagne tinyurl.com/363zaape - facebook.com Vai su Facebook

Minacce, violenze e abusi sulle ex. Due ammoniti dal questore - L’uomo, abituale assuntore di sostanze, ha buttato i soldi della famiglia in droga e alcol. Si legge su msn.com

Abusi e minacce alla ex, arrestato nell'Avellinese - Violenza sessuale ai danni della sua ex, sotto la minaccia di una pistola. Segnala ansa.it