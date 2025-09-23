Minacce e pestaggi alla moglie | scatta il divieto di avvicinamento ma lui lo viola creando anche profili social falsi Denunciato 50enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno concluso un'indagine accurata che ha portato alla denuncia, presso la Procura della Repubblica di Parma, di un cittadino straniero di 50 anni residente in città. Al termine di approfondite verifiche e accertamenti, l'uomo è ritenuto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

