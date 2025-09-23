Minacce e pestaggi alla moglie | scatta il divieto di avvicinamento ma lui lo viola creando anche profili social falsi Denunciato 50enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno concluso un'indagine accurata che ha portato alla denuncia, presso la Procura della Repubblica di Parma, di un cittadino straniero di 50 anni residente in città. Al termine di approfondite verifiche e accertamenti, l'uomo è ritenuto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: minacce - pestaggi

Pestaggi, minacce e spari: cinque arresti nella banda dei Rom a Pontedera

I carabinieri hanno arrestato un uomo d’affari iraniano di 52 anni, ponendo fine al calvario della 46enne. Insulti, minacce, pestaggi davanti ai figli di lei. L’ultimo due mesi fa in vacanza: le ha spaccato la mandibola. - facebook.com Vai su Facebook

#Pestaggi, #minacce e #spari: cinque #arresti nella #banda dei #Rom a #Pontedera - X Vai su X

Minacce, aggressioni e pestaggi alla moglie: scatta il divieto di avvicinamento, ma lui lo viola: denunciato 50enne; Denuncia l'ex per maltrattamenti: scatta braccialetto elettronico; Registra le botte e con quell'audio incastra il compagno violento: scatta l'ammonimento.

Minaccia la moglie con una mannaia e posta foto sui social - La moglie non voleva più saperne di lui e si era sistemata in un’altra abitazione chiedendo la separazione dal marito che avrebbe avuto nei suoi confronti atteggiamenti poco amorevoli. Si legge su msn.com

Minacce e insulti al banchetto di nozze. Condannato lo sposo - Il matrimonio da incubo, per chi ha fornito la location, costa una condanna a quattro mesi in primo grado ... Secondo msn.com