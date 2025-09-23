minacce e insulti al banchetto di nozze condannato lo sposo

Il matrimonio da incubo, per chi ha fornito la location, costa una condanna a quattro mesi in primo grado allo sposo ubriaco. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Varese in costituzione monocratica. I fatti contestati al 35enne convolato a nozze risalgono al settembre 2021. A raccontare cosa accadde durante quel ricevimento organizzato in una villa sul lago di Varese era stata la proprietaria della location. Lo sposo, accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento, si era presentato già ubriaco - così come parecchi invitati - alla festa. Quando il 35enne ha capito che il vino era finito, o meglio che a taglio della torta avvenuto non sarebbe più stato servito vino, ha perso il controllo e ha iniziato a inveire contro la padrona di casa, insultandola e dicendole "ti taglio la testa", mimando il gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

