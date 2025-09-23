Mimit le case del Made in Italy nelle principali manifestazioni fieristiche italiane
(Adnkronos) – Un’alleanza strategica per valorizzare il Made in Italy nelle principali fiere nazionali, sostenere le imprese e intercettare i nuovi trend di sviluppo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha sottoscritto un protocollo triennale con Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e It-Ex (Italian Association of International Exhibitions), . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: mimit - case
In Fiera del Levante a Bari il confronto sul futuro delle Case delle Tecnologie Emergenti con i sindaci di Bari, Matera e Taranto e il MIMIT. - facebook.com Vai su Facebook
#CTE I Al #TheBolognaGathering l'evento conclusivo delle tredici Case delle Tecnologie Emergenti. Un’occasione di confronto tra #MIMIT, amministrazioni e partner delle CTE su #innovazione dei territori e delle #imprese e prospettive future. https://mimit.gov. - X Vai su X
Mimit, le case del Made in Italy nelle principali manifestazioni fieristiche italiane; Mimit, inaugurata a Venezia la Casa del Made in Italy; Urso inaugura Casa del Made in Italy di Trieste.
Mimit, le case del Made in Italy nelle principali manifestazioni fieristiche italiane - Un’alleanza strategica per valorizzare il Made in Italy nelle principali fiere nazionali, sostenere le imprese e intercettare i nuovi trend di sviluppo. Segnala adnkronos.com
Case del Made in Italy nelle principali fiere italiane - Un'alleanza strategica per valorizzare il Made in Italy nelle principali fiere nazionali, sostenere le imprese e intercettare i nuovi trend di sviluppo. Secondo ansa.it