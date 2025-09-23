Milo Manara firma Kimera | arte in sella per la sicurezza stradale

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro l’aspetto di una due ruote si nasconde un progetto più grande: l'associazione Motomorphosis la propone come simbolo di convivenza e rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

