Mille video intervista Risorgimento | Un album nato dalla mia apertura al cambiamento

La nostra video intervista a Mille, in occasione dell’uscita di Risorgimento, il primo album da solista che sarà accompagnato da un tour nei club. Vi presentiamo la nostra video intervista a Mille, in occasione dell’uscita di Risorgimento, ( TAIGA ADA Music Italy ), il suo primo album da solista dopo l’esperienza con i Moseek, con cui aveva partecipato dieci anni fa a X Factor. Artista eclettica, cantautrice dalla scrittura spudorata e con un’immagine che non si può dimenticare. Anticipato dai singoli Il Tempo, Le Febbri, La Sete, C’est Fantastique e UMPM (un maledettissimo posto migliore), titolo anche del suo prossimo tour nei club, al via a novembre, il disco nasce da un desiderio di rinascita personale, intreccia rock, lampi punk ed esplorazioni elettroniche, tenendo insieme profondità e leggerezza, ironia e disincanto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mille, video intervista Risorgimento: «Un album nato dalla mia apertura al cambiamento»

In questa notizia si parla di: mille - intervista

I mille giorni del governo Meloni. Intervista a Nazario Pagano

Ciclone Mille, ecco l’album Risorgimento: «Quello che scrivo esula dal fatto che io abbia una vagina» – L’intervista

Siracusa News. . Siracusa, oltre mille persone in strada per la manifestazione pro Gaza. L'intervista a Matteo Gazzara, Unione Giovani di Sinistra - facebook.com Vai su Facebook

Intervista con #Mille: "Vorrei che le mie canzoni potessero far riflettere chi le ascolta sul proprio vissuto" - X Vai su X

Mille: “Ho imparato a rilassarmi” – INTERVISTA; «L’estasi» di Mille; Mille volte Mille: il Risorgimento secondo una donna che ride e piange – Intervista.

Mille volte Mille: il Risorgimento secondo una donna che ride e piange – Intervista - Mille e il suo “Risorgimento”: il nuovo disco che racconta rinascite, ferite e desideri - Secondo gay.it

Mille, l'album Risorgimento: "È il movimento che riporta alla vita, è evoluzione" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mille, l'album Risorgimento: 'È il movimento che riporta alla vita, è evoluzione' ... Segnala tg24.sky.it