Mille presenta il nuovo album Risorgimento | Ho rivoluzionato la mia vita sentimentale e lavorativa Tutte queste evoluzioni sono dentro quanto album – Intervista Video

Si intitola Risorgimento ed è il nuovo album di Mille, alias Elisa Pucci, cantautrice, musicista e performer dall’identità sonora e visiva fortemente riconoscibile. Ex leader dei Moseek (band finalista a X Factor nel 2015), negli ultimi anni Mille ha intrapreso un percorso da solista che mescola pop e attitudine cantautorale, con una scrittura incisiva, teatrale e molto spesso ironica. Risorgimento è un progetto suonato interamente in studio con strumenti “veri” – e un’anima contemporanea. Una produzione sonora raffinata e potente che intreccia rock, momenti punk e visioni elettroniche, mantenendo sempre uno sguardo personale, capace di fondere leggerezza e profondità, ironia e disincanto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mille presenta il nuovo album “Risorgimento”: “Ho rivoluzionato la mia vita sentimentale e lavorativa. Tutte queste evoluzioni sono dentro quanto album” – Intervista Video

