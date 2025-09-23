Milinkovic alla Juventus, Martusciello: «Sergio è roba seria, farebbe quello che vuole. Gli avrei sconsigliato l’Arabia ma sapeva che.». Così l’ex vice di Sarri L’idea di un ritorno in Serie A di Sergej Milinkovi?-Savi?, con la Juventus come possibile destinazione, infiamma il mercato e raccoglie consensi autorevoli. A benedire l’eventuale operazione è una voce che conosce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milinkovic alla Juventus, Martusciello: «Sergio è roba seria, farebbe quello che vuole. Gli avrei sconsigliato l’Arabia ma sapeva che…»