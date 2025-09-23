Milano tra gli arrestati per le violenze in stazione anche esponenti del centro sociale regolarizzato
Per i disordini di Milano scatenati ieri nel corso della manifestazione per la Palestina ci sono stati diversi arresti. Fonti ufficiali parlano di 5 attivisti condotti in carcere e 2 denunciati, mentre le fonti antagoniste riferiscono un totale di 7 persone agli arresti. Tra queste ci sono comunque due minori condotti al carcere Beccaria di Milano e alcuni esponenti dei centri sociali di Milano. Le accuse sono di danneggiamento e resistenza aggravata. Tra gli arrestati dei centri sociali, secondo alcune fonti, ci sarebbero anche esponenti del Lambretta, una delle storiche insegne dell'antagonismo milanese che, nel silenzio dei più, lo scorso marzo ha ottenuto dal Comune di Milano una sede pubblica per proseguire la sua attività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scontri a #Milano. Oltre ai 5 arrestati (tra cui 1 ragazzo ed 1 ragazza minorenni), denunciate altre 2 persone per gli incidenti alla Stazione Centrale dopo il corteo per #Gaza; uno è un 15enne. - facebook.com Vai su Facebook
Violenza al corteo per Gaza a Milano, tre arresti. Misure anche per due minorenni; Milano, scontri Stazione Centrale: si indaga su identità dei violenti; Guerriglia e scontri in Centrale, 5 arresti: due ragazzi hanno 17 anni.
Milano, cinque arresti dopo gli scontri in stazione: coinvolti anche due minorenni. Udienza per direttissima per due ragazze - Le due ragazze di circa 20 anni dovrebbero essere processate per direttissima mentre un terzo maggiorenne resta in carcere ... Riporta msn.com
Violenza al corteo per Gaza a Milano, tre arresti - Tre manifestanti coinvolti nei violenti scontri a Milano davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse di resistenza e danneggiamento ... Secondo ansa.it