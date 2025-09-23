milano tra gli arrestati per le violenze in stazione anche esponenti del centro sociale regolarizzato

Per i disordini di Milano scatenati ieri nel corso della manifestazione per la Palestina ci sono stati diversi arresti. Fonti ufficiali parlano di 5 attivisti condotti in carcere e 2 denunciati, mentre le fonti antagoniste riferiscono un totale di 7 persone agli arresti. Tra queste ci sono comunque due minori condotti al carcere Beccaria di Milano e alcuni esponenti dei centri sociali di Milano. Le accuse sono di danneggiamento e resistenza aggravata. Tra gli arrestati dei centri sociali, secondo alcune fonti, ci sarebbero anche esponenti del Lambretta, una delle storiche insegne dell'antagonismo milanese che, nel silenzio dei più, lo scorso marzo ha ottenuto dal Comune di Milano una sede pubblica per proseguire la sua attività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

