Milano sott’acqua Allerta meteo in 11 regioni

Prosegue l’ondata di maltempo in quasi tutta Italia. Rischio di piogge e temporali anche nelle prossime ore. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano sott’acqua. Allerta meteo in 11 regioni

Milano sott'odio: perché ci piace così tanto detestarla

Esonda il Seveso, Niguarda sott'acqua e a Bovisio «le strade come torrenti in piena». Il maltempo ha colpito Milano: interi quartieri sott'acqua e disagi in tutta la città. Le squadre e i tecnici Anas sono impegnati per garantire la circolazione sulla rete stradale col - facebook.com Vai su Facebook

Temporali su Milano e Lombardia allagamenti e disagi Como sott’acqua In Liguria esonda il Bormida; Milano il Seveso esonda e interi quartieri vanno sott’acqua | ecco perché non bastano le vasche di laminazione; Milano il Seveso esonda | Niguarda e Isola sott’acqua strade allagate e disagi.

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Si legge su ilgiorno.it

Prosegue l’allerta meteo su Milano e la Lombardia: così il Seveso ieri ha tenuto in scacco Niguarda - Sono oltre 650 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco sul territorio regionale. milano.repubblica.it scrive