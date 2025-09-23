Milano scontri Stazione Centrale Procura lavora per identikit violenti 5 gli arresti
Erano 10 anni che a Milano non scoppiava una guerriglia urbana come quella che nel pomeriggio di lunedì 22 settembre ha messo a ferro e fuoco la zona della Stazione Centrale. L’ultima volta era successo nel maggio del 2015, con il corteo No Expo, nel giorno dell'inaugurazione dell'Esposizione universale. Questa volta non c’è stata la stessa scia di devastazioni, né le infiltrazioni di Black Bloc da tutta Europa. Si è però dato un colpo alla più nobile iniziativa dello sciopero per esprimere vicinanza a Gaza. Ci sono state decine di feriti, tra manifestanti (la conta è incerta) e agenti di polizia, circa 60. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: milano - scontri
La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)
Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano
ProPal scatenati, alta tensione da Roma a Milano. Scontri a Padova
Scontri al corteo per Gaza: cinque arresti. Ci sono anche due minori. Indagini sulle violenze https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/scontri_milano_corteo_gaza_arresti-424864435/?ref=twhl… - X Vai su X
Il premier commenta gli scontri avvenuti a Milano durante il corteo per Gaza ? mdst.it/46wMDPb - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza: cariche della polizia in Stazione Centrale a Milano; Stazione Centrale di Milano nel caos alla fine della manifestazione Pro-Pal, le immagini degli scontri; Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: scontri con la polizia, pietre, manganellate e turisti….
Milano, cinque arrestati per gli scontri alla stazione Centrale: due sono minori. I “maranza” a guidare l’assalto - I provvedimenti sono stati adottati dalla Procura e dalla Procura minorile in seguito ai primi accertamenti della Digos ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Milano, scontri Stazione Centrale: Procura lavora per identikit violenti. Tre gli arresti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, scontri Stazione Centrale: Procura lavora per identikit violenti. Scrive tg24.sky.it