milano scontri stazione centrale procura lavora per identikit violenti 5 gli arresti

Erano 10 anni che a Milano non scoppiava una guerriglia urbana come quella che nel pomeriggio di lunedì 22 settembre ha messo a ferro e fuoco la zona della Stazione Centrale. L’ultima volta era successo nel maggio del 2015, con il corteo No Expo, nel giorno dell'inaugurazione dell'Esposizione universale. Questa volta non c’è stata la stessa scia di devastazioni, né le infiltrazioni di Black Bloc da tutta Europa. Si è però dato un colpo alla più nobile iniziativa dello sciopero per esprimere vicinanza a Gaza. Ci sono state decine di feriti, tra manifestanti (la conta è incerta) e agenti di polizia, circa 60. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

