Milano scontri pro-Pal | tre arresti
0.04 Tre manifestanti sono stati arrestati a Milano, dopo i violenti scontri davanti la Stazione Centrale al termine del corteo pr-oGaza. I provvedimenti, disposti dal pm di turno Elio Ramondini della Procura guidata da Marcello Viola, contestano i reati di resistenza e danneggiamento aggravato. Due minorenni risultano inoltre indagati dalla Procura per i minori. In precedenza 8 persone erano state accompagnate in Questura dalla Digos per accertamenti Negli scontri circa sessanta ferit.Ingenti danni a negozi e arredi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
