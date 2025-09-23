Milano inaugurato il Giardino Pepe-Borsieri | un’area urbana riqualificata nell’eredità delle Olimpiadi

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È stata presentata a Milano la nuova area urbana riqualificata tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, nel cuore del quartiere Isola del capoluogo lombardo. L’intervento, realizzato con la sponsorizzazione tecnica di Visa, rientra nelle iniziative promosse in vista di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di lasciare un’eredità tangibile nelle aree dei . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - inaugurato

Olimpiadi Milano Cortina 2026: inaugurato oggi il nuovo Stadio di Salto a Predazzo

Milano, inaugurato l’Istituto Tecnico Carlo Acutis. Valditara: “Modello virtuoso per gli studenti”

Milano, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Pini. Bertolaso: “Un altro fiore all’occhiello”

Milano, inaugurato il Giardino Pepe-Borsieri: un'area urbana riqualificata nell'eredità delle Olimpiadi; Milano, inaugurato il Giardino Pepe Borsieri: nuova area verde nel quartiere Isola; Milano Cortina 2026, nuovo spazio verde in città nel quartiere Isola.

milano inaugurato giardino pepeMilano, inaugurato il Giardino Pepe Borsieri: nuova area verde nel quartiere Isola - 300 metri quadrati nato da un intervento sostenuto da Visa in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... Come scrive msn.com

Milano Cortina 2026, inaugurato il giardino Pepe Biorsieri nel quartiere Isola - Il progetto di rigenerazione urbana è stato realizzato in collaborazione con il Comune tramite la sponsorizzazione tecnica di Visa, in vista dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Inaugurato Giardino Pepe