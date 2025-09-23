Milano inaugurato il Giardino Pepe Borsieri | nuova area verde nel quartiere Isola

Milano, 23 settembre 2025 – È stata inaugurata, tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, la nuova area urbana riqualificata nel quartiere Isola di Milano. Si tratta del Giardino Pepe-Borsieri, uno spazio di oltre 1.300 metri quadrati nato da un intervento sostenuto da Visa in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'intervento ha previsto la rimozione di 540 metri quadri di superfici asfaltate, sostituite con aree verdi, 14 specie arbustive e 2.500 bulbi che verranno piantati in autunno. Il giardino ospita un campetto da basket realizzato dall'artista NineInThePaint, spazi di socialità, attrezzi sportivi fruibili anche da persone con disabilità, mappe tattili in Braille e traduzioni LIS. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, inaugurato il Giardino Pepe Borsieri: nuova area verde nel quartiere Isola

In questa notizia si parla di: milano - inaugurato

Olimpiadi Milano Cortina 2026: inaugurato oggi il nuovo Stadio di Salto a Predazzo

Milano, inaugurato l’Istituto Tecnico Carlo Acutis. Valditara: “Modello virtuoso per gli studenti”

Milano, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Pini. Bertolaso: “Un altro fiore all’occhiello”

A Milano il Festival Soul inaugurato da David Grossman. Il tema della seconda edizione è la fiducia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

19 settembre 1926 A Milano, viene inaugurato lo Stadio di San Siro. A tenere a battesimo l’impianto – chiamato così per via del nome del quartiere in cui sorge – un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3 in favore dei nerazzurri - X Vai su X

Milano, inaugurato il Giardino Pepe Borsieri: nuova area verde nel quartiere Isola; Milano | Isola – Trasformato il parcheggio di via Borsieri in spazio verde… ma…; La Tavola del Gusto, Salvatore Bianco e i suoi amici per un gran pranzo della domenica.

A Milano aprirà un giardino terapeutico accessibile, pensato per anziani ma aperto a tutti - Lo spazio verde completamente accessibile alle carrozzine sarà inaugurato in autunno e sarà aperto a tutti all'interno del Giardino San Faustino nel quartiere Ortica a Milano La calma trasmessa da un ... Scrive disabili.com

La migliore cacio e pepe di Milano, secondo Joe Bastianich - Nel capoluogo lombardo ce n'è per tutti i gusti e Joe Bastianich lo ha sperimentato direttamente, mettendosi alla ricerca della migliore cacio e ... Come scrive esquire.com