Il lupo milanese incolpa l’agnello brianzolo da molti secoli, invertendo le parti della favola di Esopo: “spinti dalla sete, un lupo e un agnello sono giunti allo stesso rivo. Il lupo era a monte, in alto; l’agnello a valle, assai più in basso”. In età contemporanea, un solo governo aveva capito la questione apparentemente banale delle intemperanze del suo fiume: la colpa delle fastidiose e frequenti inondazioni cittadine non è l’avido consumo di suolo brianzolo, quanto la presunzione metropolitana. Tutti gli altri governi, locali e regionali, hanno preferito mascherarsi da lupo, ribaltando a monte le responsabilità di valle; e imponendo costosissime e impattanti casse di espansione la cui efficacia è mediocre, visto quanto successo a Tokyo il 10 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano in lotta perpetua con le piene del Seveso: una storia che viene da lontano