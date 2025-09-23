Milano in lotta perpetua con le piene del Seveso | una storia che viene da lontano
Il lupo milanese incolpa l’agnello brianzolo da molti secoli, invertendo le parti della favola di Esopo: “spinti dalla sete, un lupo e un agnello sono giunti allo stesso rivo. Il lupo era a monte, in alto; l’agnello a valle, assai più in basso”. In età contemporanea, un solo governo aveva capito la questione apparentemente banale delle intemperanze del suo fiume: la colpa delle fastidiose e frequenti inondazioni cittadine non è l’avido consumo di suolo brianzolo, quanto la presunzione metropolitana. Tutti gli altri governi, locali e regionali, hanno preferito mascherarsi da lupo, ribaltando a monte le responsabilità di valle; e imponendo costosissime e impattanti casse di espansione la cui efficacia è mediocre, visto quanto successo a Tokyo il 10 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - lotta
Lotta alla mala movida, raffica di controlli tra Cervia e Milano Marittima: sequestrati oltre 150 grammi di hashish
Schianto frontale alle porte di Milano, bambina di 10 anni lotta tra la vita e la morte
GRANDE CORTEO SCALDA BARRIERA DI MILANO PER NUOVI SCIOPERI DALLA PERIFERIA AI LUOGHI DI LAVORO ALLARGARE LA LOTTA Stop genocidio Per la resistenza della popolazione palestinese PICCHETTI BLOCCHI MANIFESTAZIONI PALE - facebook.com Vai su Facebook
Nuova competizione ai Giochi di Milano-Cortina: la lotta Stato-Regioni del centrodestra - X Vai su X
Milano in lotta perpetua con le piene del Seveso: una storia che viene da lontano.
Milano, si spoglia e si getta nel Naviglio Grande: lotta tra la vita e la morte dopo malore in acqua - Milano, 23 maggio 2025 – Un uomo di circa 60 anni oggi, venerdì 23 maggio, si è gettato nel Naviglio Grande, in centro città, all’altezza di viale Gorizia. Si legge su ilgiorno.it