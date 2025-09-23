Milano in lotta perpetua con le piene del Seveso | una storia che viene da lontano

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lupo milanese incolpa l’agnello brianzolo da molti secoli, invertendo le parti della favola di Esopo: “spinti dalla sete, un lupo e un agnello sono giunti allo stesso rivo. Il lupo era a monte, in alto; l’agnello a valle, assai più in basso”. In età contemporanea, un solo governo aveva capito la questione apparentemente banale delle intemperanze del suo fiume: la colpa delle fastidiose e frequenti inondazioni cittadine non è l’avido consumo di suolo brianzolo, quanto la presunzione metropolitana. Tutti gli altri governi, locali e regionali, hanno preferito mascherarsi da lupo, ribaltando a monte le responsabilità di valle; e imponendo costosissime e impattanti casse di espansione la cui efficacia è mediocre, visto quanto successo a Tokyo il 10 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano in lotta perpetua con le piene del seveso una storia che viene da lontano

© Ilfattoquotidiano.it - Milano in lotta perpetua con le piene del Seveso: una storia che viene da lontano

In questa notizia si parla di: milano - lotta

Lotta alla mala movida, raffica di controlli tra Cervia e Milano Marittima: sequestrati oltre 150 grammi di hashish

Schianto frontale alle porte di Milano, bambina di 10 anni lotta tra la vita e la morte

Milano in lotta perpetua con le piene del Seveso: una storia che viene da lontano.

Milano, si spoglia e si getta nel Naviglio Grande: lotta tra la vita e la morte dopo malore in acqua - Milano, 23 maggio 2025 – Un uomo di circa 60 anni oggi, venerdì 23 maggio, si è gettato nel Naviglio Grande, in centro città, all’altezza di viale Gorizia. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Lotta Perpetua Piene