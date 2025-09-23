Milano il giorno dopo la guerriglia in Centrale | tre arresti Due ragazze rispondono di resistenza aggravata indagati anche due minorenni

Milano, 23 settembre 2025 – Il giorno dopo la guerriglia che ha infiammato l’area della stazione Centrale, obiettivo dei protestanti pro Gaza che ieri hanno tenuto impegnate per almeno tre ore e mezzo le forze dell’ordine, arrivano i primi provvedimenti. Tre gli arrestati, due ragazze e un giovane, ventenni pare. La manifestazione pro Plaestina a Milano degenera in violenza alla Stazione centrale, 22 settembre 2025, ANSADAVIDE CANELLA The pro-Plaestina demonstration in Milan degenerates into violence at the Central Station, September 22, 2025, ANSADAVIDE CANELLA In particolare, le due giovani sono accusate di resistenza aggravata e oggi per loro si terrà l'udienza per direttissima in Tribunale a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

