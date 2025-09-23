Milano Fashion Week Settembre 2025 gli eventi dove si entra senza invito
La moda italiana sta cercando di liberarsi dell’etichetta di elitaria, snob, riservata a pochi. Così come la Design Week, anche la Fashion Week ha scelto di aprire le proprie porte a cittadini, appassionati e curiosi. Dal 23 al 29 settembre 2025, non solo sfilate e after party esclusivi, ma anche numerosi eventi aperti al pubblico animeranno la città di Milano. Il calendario completo delle esibizioni e delle iniziative cui è possibile accedere senza invito. Gli eventi aperti a tutti alla Milano Fashion Week. La mostra dedicata a Giorgio Armani. A pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Armani, la Pinacoteca di Brera ospita, per la prima volta nella sua storia, un’esposizione di moda. 🔗 Leggi su Dilei.it
23 settembre: comincia la Milano Fashion Week, ecco 3 cose da sapere - Il 23 settembre comincerà la Milano Fashion Week, ecco che cosa dovresti aspettarti e sapere per godertela al meglio. Riporta sfilate.it
Milano Fashion Week 2025, calendario ed eventi da non perdere - Sfilate, eventi esclusivi e un omaggio speciale a Giorgio Armani: scopri il calendario completo. Scrive blitzquotidiano.it