milano fashion week settembre 2025 gli eventi dove si entra senza invito

La moda italiana sta cercando di liberarsi dell’etichetta di elitaria, snob, riservata a pochi. Così come la Design Week, anche la Fashion Week ha scelto di aprire le proprie porte a cittadini, appassionati e curiosi. Dal 23 al 29 settembre 2025, non solo sfilate e after party esclusivi, ma anche numerosi eventi aperti al pubblico animeranno la città di Milano. Il calendario completo delle esibizioni e delle iniziative cui è possibile accedere senza invito. Gli eventi aperti a tutti alla Milano Fashion Week. La mostra dedicata a Giorgio Armani. A pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Armani, la Pinacoteca di Brera ospita, per la prima volta nella sua storia, un’esposizione di moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

