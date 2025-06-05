Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Onu, Meloni: condivido molte cose dette da Trump su migranti e clima quotidiano.net
Consiglio permanente CEI, appello per la pace tv2000.it
Caressa chiede calma: «Pio? Avesse fatto gol in rovesciata… Carlos Augusto? Giocatore di livello» internews24.com
Guida Gambero Rosso 2026: le pizzerie lombarde premiate con Tre Spicchi e Tre Rotelle ilgiorno.it
San Marino, passo storico: riconosciuto lo Stato di Palestina ilrestodelcarlino.it
Oroscopo weekend sabato 27 e domenica 28 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno atomheartmagazine.co
Enna, malato di cancro rimane senza pensione d'invalidità: "Costretto a sospendere le cure"
A Piazza Armerina un uomo di 60 anni protesta davanti al Municipio: "Vivo grazie alla Caritas e all'... ► tgcom24.mediaset.it
Incendio nella stazione Fs di Campi Flegrei, Vigili del Fuoco sul posto
Intorno alle 19.00 di oggi una vasta nube di fumo nero è stata notata dagli abitanti di Fuorigrott... ► napolitoday.it
Star Wars: The Mandalorian and Grogu, ecco il trailer della nuova avventura con Pedro Pascal e Sigourney Weaver
Pubblicato il trailer e il poster di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau e... ► spettacolo.eu
Siracusa, blitz al Mazzarrona: scovati 15 allacci abusivi alla luce e droga in casa, 5 persone denunciate
Cinque denunciati e quindici allacci abusivi scoperti a Siracusa: la rete elettrica del quartiere Ma... ► virgilio.it
Pordenone, sgominata la banda dei supermercati: tre bulgari in manette dopo colpi in Italia e in Europa
Tre cittadini bulgari arrestati per furti seriali ai danni di anziani nei supermercati tra Pordenone... ► virgilio.it
Il maltempo colpisce la Bassa, interventi per allagamento
Dai 50 ai 100 millimetri di pioggia nella bassa pianura friulana, sulla costa e nell'Isontino, men... ► udinetoday.it
Salute dentale: i cibi amici del sorriso e quelli da evitare
La salute dei denti non dipende solo da quanto tempo si passa a spazzolarli o dalle visite dentisti... ► dilei.it
Che cos’è la doppia idratazione: arriva dal Giappone il segreto per una pelle sana
Dal Giappone arriva il trend della doppia idratazione che promette di regalare una pelle luminosa e... ► fanpage.it
Chieti, medici di base in rivolta: “Non siamo il bancomat della Asl”
Chieti - Flash mob davanti alla direzione strategica: i camici restituiti contro richiami prescritt... ► abruzzo24ore.tv
Una cometa che non tornerà mai più e l’altra che riappare ogni mille anni: ma a ottobre entrambe saranno visibili dall’Italia. Un’occasione unica per vedere a occhio nudo, qualcosa che non si ripeterà
Anche settembre sta quasi per finire, ma ottobre non sarà meno generoso di appuntamenti celesti. No... ► iodonna.it
I migliori episodi di buffy l’ammazzavampiri con mostri della settimana
Le serie televisive di genere fantasy spesso adottano format che alternano episodi autoconclusivi a... ► jumptheshark.it
Maltempo, nubifragio a Ischia e conta danni al Nord
Italia da nord a sud colpita dal maltempo con piogge torrenziali, nubifragi e allagamenti. Allerta ... ► tv2000.it
Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5 regole’
(Adnkronos) – L'attività fisica più semplice da praticare è camminare, soprattutto per gli over 50 ... ► webmagazine24.it
Conan il barbaro: tutto quello che c’è da sapere sul film con Arnold Schwarzenegger
Conan il barbaro: tutto quello che c’è da sapere sul film con Arnold Schwarzenegger Quello di Conan... ► cinefilos.it
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 23 settembre 2025: numeri vincenti e quote
In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì... ► fanpage.it
Nuovo accesso in stazione, Elli (Forza Italia): "Manca la segnaletica e molto preoccupati per la sicurezza"
Martedì (23 settembre) è stato inaugurato il nuovo sottopassaggio lato mare della stazione ferrovi... ► riminitoday.it
“Cosa c’era nel suo corpo”. Simona Cinà morta in piscina, svolta nelle indagini: cosa dice l’autopsia
Arrivano i primi risultati ufficiali dell’autopsia e degli esami tossicologici sul corpo di Simona ... ► thesocialpost.it
«The Pitt»: il medical drama che ribalta le regole del genere
Debutta su Sky il 24 settembre The Pitt, serie con Noah Wyle ambientata al Pittsburgh Trauma Medica... ► laverita.info
Uomini e Donne, chi è Sabrina Zago: nuovo lavoro, età e social
Sabrina Zago è tornata a Uomini e Donne confermando di aver cambiato lavoro e noi abbiamo scoperto ... ► anticipazionitv.it
I Sentieri dell’Innovazione: Un Viaggio nel Futuro dell’Intrattenimento Digitale
Il panorama del divertimento online si sta trasformando a un ritmo incalzante, spinto da una costan... ► teleclubitalia.it
Un Tuffo nel Futuro dell’Intrattenimento Online
Il mondo del gioco d’azzardo online è un universo in continua evoluzione, dove la tecnologia e l’in... ► teleclubitalia.it
De Luca sull'inchiesta concorsi all'Asl: «Sospesi per evitare porcherie, avanti con massima trasparenza»
Serino (AV), 23 settembre 2025 – A margine dell’evento “Acqua, Impresa, Futuro”, il presidente del... ► avellinotoday.it
Onu, Meloni: condivido molte cose dette da Trump su migranti e clima
New York, 23 set. (askanews) - "Ho condiviso molte cose che ha detto Donald Trump nel suo intervento... ► quotidiano.net
Orrore a Nocciano: 15 cani prigionieri nella sporcizia, denunciato allevatore
Pescara - Carabinieri Forestali e Asl Pescara salvano quindici animali trovati in condizioni degrad... ► abruzzo24ore.tv
Il Comune di Barcellona blocca ancora l’apertura del Camp Nou per presunte “carenze di sicurezza” (El Pais)
Il Barcellona non potrà tornare nel suo stadio, il rinnovato Spotify Camp Nou, questa domenica cont... ► ilnapolista.it
Trump all'Onu: "Ho messo fine a sette guerre, in appena sette mesi"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato il suo intervento all'Assemblea Generale ... ► tgcom24.mediaset.it
Pagelle Juventus Next Gen Torres: TOP E FLOP dopo il primo tempo
di Marco BaridonPagelle Juventus Next Gen Torres: i voti ai protagonisti del match, valido per la 6ª... ► juventusnews24.com
Avatar: Frontiers of Pandora, annunciato il DLC Dalle Ceneri, arriverà con il film Avatar: Fuoco e Cenere
Ubisoft e Massive Entertainment hanno svelato Fuoco e Cenere (From the Ashes), l’atteso DLC narrati... ► game-experience.it
Consiglio permanente CEI, appello per la pace
Seconda giornata a Gorizia del Consiglio Permanente della CEI. Stasera la veglia e l’appello per la... ► tv2000.it
Tancredi annuncia il nuovo singolo “L’AMORE L’AMORE L’AMORE”, disponibile dal 26 settembre
Il 2025 segna una nuova svolta per Tancredi che torna con “L’AMORE L’AMORE L’AMORE”. Dopo una serie... ► atomheartmagazine.co
Droni su Copenaghen e Oslo, Mosca nega.
Mistero dei droni nello spazio aereo di Danimarca e Norvegia. Mosca nega: non sono nostri. Von der ... ► tv2000.it
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo tra sguardi complici e carezze all’evento Netflix: più vicini che mai
Sembra procedere a gonfie vele la nuova frequentazione di Elisabetta Canalis. Quella con Alvise Rig... ► dilei.it
Vandalizzato il Parco Icori, i ragazzi del progetto di recupero: "Non molliamo, lo ricostruiremo più bello di prima"
Nuovo episodio di vandalismo al Parco Icori, area verde di Agrigento da tempo al centro di progett... ► agrigentonotizie.it
Chiara Ferragni, processo rinviato. Il motivo
Chiara Ferragni: il processo è stato rinviato. La nota imprenditrice digitale non si è presentata, ... ► 361magazine.com
La Sposa! | Il trailer italiano del film di Maggie Gyllenhaal
Warner Bros. Pictures ha svelato il teaser trailer di La Sposa!, l’ambizioso nuovo film diretto da ... ► universalmovies.it
Terapie assistite con psichedelici: Pescara prima città in Italia a ospitare il corso per combattere depressione, stress e disturbi da ansia
Sarà Pescara ad ospitare per la prima volta in Italia il corso formativo “Terapie assistite con ps... ► ilpescara.it
Anticipazioni terza puntata di buongiorno mamma 3 su canale 5
La terza puntata della nuova stagione di Buongiorno mamma si prepara a offrire un episodio ricco di... ► jumptheshark.it
Nave americana in arrivo a Livorno, il prefetto: "Non attraccherà al porto. Stiamo cercando uno scalo alternativo"
La nave americana Slnc Severn non attraccherà al porto di Livorno. L'annuncio è arrivato direttame... ► livornotoday.it
Trump contro l’ambientalismo: “Il cambiamento climatico è una truffa. Dissero che avrebbe causato una catastrofe, ma eccoci qua”
Il cambiamento climatico? “La più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Le previsioni sul riscald... ► ilfattoquotidiano.it
FOTO De Luca difende Alaia e sul concorso OSS: “Porcherie”
Tempo di lettura: 3 minuti“Quello degli OSS è un concorso in atto per il quale abbiamo rilevato un... ► anteprima24.it
Medio Oriente, tank israeliani a 3 km da Gaza City
Nella Striscia è stata un’altra giornata di guerra. I carri armati israeliani avanzano verso il cen... ► tv2000.it
Lacrime e commozione ai funerali di Matteo Franzoso. La madre: "Tu e tuo fratello siete i nostri eroi"
Lacrime, commozione e tanta emozione oggi pomeriggio al Sestriere per i funerali dello sciatore azzu... ► gazzettadelsud.it
Balotelli atleta olimpico? Il lancio della bandierina è da podio
Mario Balotelli trova sempre un modo per far parlare di sé: durante una sessione di allenamento pre... ► video.gazzetta.it
“Del guardar lontano”: gli spettacoli 2025/2026 di Emilia Romagna Teatro
“Del guardar lontano” è il titolo della nuova progettualità di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro ... ► bolognatoday.it
“25mila euro se venite a vivere qui”. Succede in Italia ed è tutto vero: come funziona l’offerta
In Italia ci sono paesi che rischiano di scomparire, con scuole chiuse, negozi vuoti e strade sempr... ► thesocialpost.it
Ryder Cup 2025, dal 26 settembre la sfida Usa Europa: programma, squadre e dove vederla
E’ tutto pronto per la sfida Usa-Europa alla Ryder Cup 2025, il prestigioso appuntamento del golf i... ► lapresse.it
Baronissi, il Premio "Pagine d’Autore" ad Enzo Avitabile
A Baronissi lunedì 29 settembre alle ore 20, nell’Aula Consiliare del Comune, Enzo Avitabile ricev... ► salernotoday.it
Con Fly 82 e Grande 30M, Azimut rievoca l’eleganza del mare
Chi va per mare sa bene quanto prestazioni e stile sappiano camminare all’unisono. Sono due mondi ... ► linkiesta.it
Palestina, la mossa della Meloni che mette all'angolo la sinistra
Ancora una volta Giorgia Meloni è stata protagonista all'Onu e a margine dell'assemblea generale, p... ► ilgiornale.it
Top XI Fantacalcio: Pulisic il giocatore con il voto più alto
Christian Pulisic è stato incontenibile in Udinese-Milan. Nella top XI del Fantacalcio lo statuniten... ► pianetamilan.it
Da 23 a 83 milioni: le plusvalenze lampo del mago Sogliano
Il ds del Verona trasforma sconosciuti in tesori: compra a poco, rivende a peso d’oro... E lo fa ent... ► gazzetta.it
Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio, cosa è successo all’ex tronista di Uomini e Donne
L'ex tronista Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio. A raccontarlo per la prima volta l... ► fanpage.it
FC 26 SBC Basi Squadra Lucía Rodríguez: Un Terzino Versatile per la Tua Squadra!
È il momento di aggiungere un difensore affidabile al tuo Ultimate Team! La SBC di Lucía Rodríguez ... ► imiglioridififa.com
Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: dal saluto di Zhegrova al solito McKennie – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: il VIDEO con tutt... ► juventusnews24.com
Buco da 120 milioni nella sanità abruzzese: opposizioni all’attacco della Regione
L'Aquila - Pd e Abruzzo Insieme denunciano il fallimento del piano di riduzione dei costi, chiedend... ► abruzzo24ore.tv
Suicidio Paolo Mendico, procuratore Fucci: "Verifiche in tutti gli ambienti che frequentava, non solo la scuola, indaghiamo su minori e adulti"
Parla il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, che coordina le indagini sul suicidio del 14enn... ► ilgiornaleditalia.it
Cadavere in sacco a Spoleto. Vittima è 21enne del Bangladesh
Proseguono le indagini sull’uomo trovato cadavere a pezzi in un sacco a Spoleto. Si attende l’autop... ► tv2000.it
Sanremo 2025, aggiornamenti sulle certificazioni del Festival a sette mesi dall’evento
sanremo 2025: certificazioni e status dei brani a sette mesi dal festival In un contesto di consoli... ► jumptheshark.it
Mense scolastiche, partito il nuovo servizio: tutte le novità
Tre tipologie di menù, estivo, autunnale, invernale, declinati in nove diversi che si alternano a ... ► latinatoday.it
“Familiar Touch”: Il racconto dell’Alzheimer
Da giovedì al cinema “Familiar Touch”: il dramma della demenza senile raccontato con gli occhi di c... ► tv2000.it
Israele accusa: “La Flotilla di Hamas non consegna i viveri”
"Servono Hamas e non la popolazione di Gaza", l'ultimo avvertimento di Tel Aviv The post Israele ac... ► lidentita.it
Allarme sicurezza nel salernitano, le richieste di Sirica (Fdi) e Senatore (Meridione Nazionale)
La sicurezza urbana torna al centro del dibattito politico. A Sarno il consigliere comunale di op... ► salernotoday.it