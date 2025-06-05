Gabriel Garko, “Non sono una vittima”: Il Racconto Sincero sull’Addio ...Da 23 a 83 milioni: le plusvalenze lampo del mago SoglianoInter, manca solo Diouf: ma perché il nuovo acquisto non gioca mai?Pallone d’Oro 2025, Dumfries soddisfatto del 25° posto: «Grato, ...Canzi in vista della semifinale della Juventus Women: «L’Inter è una ...GPS esaurite 2025/26: elenco classi di concorso [In aggiornamento]Supplenze 2025/26: l’elenco degli interpelli per docenti [Aggiornato]Mattarella ricorda Siani a 40 anni dall’omicidioCadavere in sacco a Spoleto. Vittima è 21enne del BangladeshMaltempo, nubifragio a Ischia e conta danni al NordConsiglio permanente CEI, appello per la paceGorizia, città di paceDroni su Copenaghen e Oslo, Mosca nega.Eurovision, tre consiglieri Rai: ‘Italia non partecipi se c’è Israele’Il maltempo colpisce la Bassa, interventi per allagamentoDalla pista alle terme: Furlani e le Fiamme Oro in arrivo ad Abano e ...Una tavola unisce: anche a Padova e in provincia in piazza contro la ...Facco è il miglior Under 25 al 1000 MigliaIncendio nella stazione Fs di Campi Flegrei, Vigili del Fuoco sul ...Nave americana in arrivo a Livorno, il prefetto: "Non attraccherà al ...Terapie assistite con psichedelici: Pescara prima città in Italia a ...Ddu bott a li Rutt: un evento per celebrare l'organetto, simbolo ...Presentazione del volume “La difesa della Fedelissima Civitella del ...Nasconde in giardino cocaina per mezzo milione di euro, arrestato ...Corso di attività cognitivo-motoria per chi vive con demenza in fase ...Ricorso al Tar del Comune contro l'aggiornamento del Piano stralcio ...Oltre sette milioni di euro per il programma Gol dalla Regione per ...Adorno (M5S) contro Schifani: "Ogni euro speso deve avere un ritorno ...Finte gravidanze per non lavorare: ex dipendente del Sant’Orsola ...“Adrenalina incontra Museo Omero e Istituto Cavazza”Lo stile giusto tra estate e autunno: arriva l'Armadio Circolare di ...Il Senato dell’Unibo ha chiesto l’interruzione dei rapporti con ...Virtus e Olidata presentano la divisa ufficiale. Sermasi: "Dare ...“Bologna per Gaza”: Giorgio Canali, Kruger, Pierpaolo Capovilla (e ...Fungaiolo cade in un canalone salvato dal Soccorso alpinoFortitudo, grande successo per la campagna abbonamenti 2025-2026: ...“Del guardar lontano”: gli spettacoli 2025/2026 di Emilia Romagna ...Marilyn Monroe, la donna che ha trasformato il mito in libertà«The Pitt»: il medical drama che ribalta le regole del genereForbidden fruit 2, replica puntata del 23 settembre in streaming | ...Chiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e ...Pordenone, sgominata la banda dei supermercati: tre bulgari in ...Siracusa, blitz al Mazzarrona: scovati 15 allacci abusivi alla luce e ...Che cos’è la doppia idratazione: arriva dal Giappone il segreto ...Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 23 settembre ...Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio, cosa è successo ...Anche la satira è condannata ad obbedireCoppa Italia, Cagliari-Frosinone 4-1: i giallazzurri crollano nel ...Cremona saluta il ritorno dello Stradivari “Stauffer ex Cristiani” ...Quando si giocano gli Europei di calcio a 5 nel 2026? Le date dai ...I CAVALIERI DI ASTANA! Un’indomita Italia la spunta ai rigori e si ...Chiara Ferragni, processo rinviato. Il motivoConcorso PNRR 3, bando entro ottobre, 20 giorni di tempo per le ...Lula all'Onu: "Forze antidemocratiche vogliono piegare le istituzioni"Onu, Meloni: condivido molte cose dette da Trump su migranti e climaUna cometa che non tornerà mai più e l’altra che riappare ogni mille ...Maltempo, grandine e downbrust a Badia Polesine: Transpolesana ...Trump all'Onu: "Ho messo fine a sette guerre, in appena sette mesi"FOTO- De Luca difende Alaia e sul concorso OSS: “Porcherie”Liga, l’Athletic Bilbao senza Nico Williams: tre ko di fila e ...Palestina, la mossa della Meloni che mette all'angolo la sinistraIl Comune di Barcellona blocca ancora l’apertura del Camp Nou per ...Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina: “Ma a 2 ...Trump e Melania arrivano all'Onu, la scala mobile non funziona e ...I mercati sportivi che incidono di più sull'economia italianaOsservatorio Giovani-Editori cambia nome e sbarca all'esteroTragedia a San Vito Chietino: corpo di donna trovato sulla spiaggiaChieti, medici di base in rivolta: “Non siamo il bancomat della Asl”Buco da 120 milioni nella sanità abruzzese: opposizioni all’attacco ...Malore in palestra all’Aquila: 55enne rianimata, dottoressa ...Roma, Forum Nato: L’uso dell’IA essenziale negli scenari di guerraThe Voice 28: scoperte le novità e i colpi di scenaI migliori episodi di buffy l’ammazzavampiri con mostri della ...A 37 anni, Sergio Busquets è pronto a riagganciare gli stivaliLa Sposa! | Il trailer italiano del film di Maggie GyllenhaalUomini e Donne, chi è Sabrina Zago: nuovo lavoro, età e socialiPhone 17 Pro e il fenomeno “scratchgate”: polemica sui graffi per la ...Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5 regole’Biasin sicuro: «Pio Esposito ha già fatto ammattire mezzo mondo»Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: dal saluto di ...Juventus Next Gen Torres 0-0 LIVE: regna l’equilibrio dopo il primo ...Pagelle Juventus Next Gen Torres: TOP E FLOP dopo il primo tempoParacetamolo e gravidanza, polemiche dopo le parole di TrumpMedio Oriente, tank israeliani a 3 km da Gaza City“Familiar Touch”: Il racconto dell’AlzheimerIsraele accusa: “La Flotilla di Hamas non consegna i viveri”Coppa Italia 2025/2026, Cagliari-Frosinone 4-1: rossoblù agli ottavi ...Ryder Cup 2025, dal 26 settembre la sfida Usa-Europa: programma, ...La Nuova Sondrio non vuole più sbagliareAllarme sicurezza nel salernitano, le richieste di Sirica (Fdi) e ...Baronissi, il Premio "Pagine d’Autore" ad Enzo AvitabileNuovo accesso in stazione, Elli (Forza Italia): "Manca la segnaletica ...A Scilla ascensore chiuso e disagi, Santagati: "Ancora una volta ...Il Gom apre un'area con 9 ambulatori multidisciplinari, intitolata a ...Mense scolastiche, partito il nuovo servizio: tutte le novitàGiornate Europee del Patrimonio: le iniziative a FossanovaAlea, scoperti quasi 800 utenze fantasma di evasori, altri 2.500 ...De Luca sull'inchiesta concorsi all'Asl: «Sospesi per evitare ...Vandalizzato il Parco Icori, i ragazzi del progetto di recupero: "Non ...Il CT dell’Austria è di nuovo in ospedale: Ralf Rangnick ha ...Prato, scarcerata prof 37enne che ebbe figlio con l’alunno ...Ilaria Salis, il nuovo appello dei legali: “Nordio chieda il processo ...Suicidio Paolo Mendico, procuratore Fucci: "Verifiche in tutti gli ...Alessandro Gassmann: "A Gaza un genocidio. Meloni dica qualcosa". E ...Top XI Fantacalcio: Pulisic il giocatore con il voto più altoQuanti soldi hanno guadagnato gli italiani ai Mondiali di atletica? ...Mondiali ciclismo 2025, Remco Evenepoel può battere Pogacar? Nel 2022 ...Salvini: non vedo ora Acquaroli rivinca le elezioni nelle MarcheStop alle armi per Israele dal porto di Ravenna, il sindaco: “Anche ...Stato di Palestina: quali sono i Paesi che lo hanno già riconosciutoPoker Cagliari al Frosinone in Coppa Italia. Agli ottavi sfida con il ...Lacrime e commozione ai funerali di Matteo Franzoso. La madre: "Tu e ...Sanità, il Tar del Lazio annulla il nuovo tariffario per l'assistenza ...Enna, malato di cancro rimane senza pensione d'invalidità: "Costretto ...Con Fly 82 e Grande 30M, Azimut rievoca l’eleganza del mareLa sorpresa di Giorgia Meloni: “Si al riconoscimento della Palestina ...Elon Musk, rivelazione shock in famiglia: “Si tratta dei figli”Allerta meteo, scuole chiuse in Italia nelle prossime ore: la lista ...“25mila euro se venite a vivere qui”. Succede in Italia ed è tutto ...“Elisa non c’è più”. Trova la figlia morta nel letto, a soli 20 anni: ...Sport in lutto, addio a una vera leggenda! I più grandi lo piangono“Lo dico e lo dirò sempre”. Antonella Clerici blocca tutto in ...“Cosa c’era nel suo corpo”. Simona Cinà morta in piscina, svolta ...Italia – Tragedia in montagna, perde l’equilibrio e precipita nel ...I Sentieri dell’Innovazione: Un Viaggio nel Futuro ...Un Tuffo nel Futuro dell’Intrattenimento OnlineTrump contro l’ambientalismo: “Il cambiamento climatico è una truffa. ...Addio a Tom Matano, il designer che ha dato vita alla leggendaria ...Salute dentale: i cibi amici del sorriso e quelli da evitareElisabetta Canalis e Alvise Rigo tra sguardi complici e carezze ...“Perdonatemi”. Giorgia e Milena travolte e uccise, il conducente si ...FC 26 SBC Basi Squadra Lucía Rodríguez: Un Terzino Versatile per la ...Orrore ad Avezzano: 19enne accoltella la madre dopo anni di violenzeAmicizia social scatena violenza: branco aggredisce 17enne ...Orrore a Nocciano: 15 cani prigionieri nella sporcizia, denunciato ...I 20 migliori cattivi delle serie horror: dai clown iconici ai demoni ...Sanremo 2025, aggiornamenti sulle certificazioni del Festival a sette ...Anticipazioni terza puntata di buongiorno mamma 3 su canale 5Uiltrasporti: “Sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti Volotea”Star Wars: The Mandalorian and Grogu, ecco il trailer della nuova ...Tancredi annuncia il nuovo singolo “L’AMORE L’AMORE L’AMORE”, ...Death Stranding Mosquito, Hideo Kojima pubblica il trailer dell’anime ...Avatar: Frontiers of Pandora, annunciato il DLC Dalle Ceneri, ...Conan il barbaro: tutto quello che c’è da sapere sul film con Arnold ...Polonara saluta i tifosi prima del trapianto: "Ci rivedremo in campo"Il Frosinone resiste un'ora, poi il Cagliari dilaga e si regala il ...Balotelli atleta olimpico? Il lancio della bandierina è da podioAllegri e Conte, di nuovo contro 12 anni dopo. Max, sarai tu ...Caressa chiede calma: «Pio? Avesse fatto gol in rovesciata… Carlos ...Appiano Gentile Inter: allenamento in vista del Cagliari

A Piazza Armerina un uomo di 60 anni protesta davanti al Municipio: "Vivo grazie alla Caritas e all'... ► tgcom24.mediaset.it

Intorno alle 19.00 di oggi una vasta nube di fumo nero è stata notata dagli abitanti di Fuorigrott... ► napolitoday.it

Pubblicato il trailer e il poster di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau e... ► spettacolo.eu

Cinque denunciati e quindici allacci abusivi scoperti a Siracusa: la rete elettrica del quartiere Ma... ► virgilio.it

Tre cittadini bulgari arrestati per furti seriali ai danni di anziani nei supermercati tra Pordenone... ► virgilio.it

Dai 50 ai 100 millimetri di pioggia nella bassa pianura friulana, sulla costa e nell'Isontino, men... ► udinetoday.it

La salute dei denti non dipende solo da quanto tempo si passa a spazzolarli o dalle visite dentisti... ► dilei.it

Dal Giappone arriva il trend della doppia idratazione che promette di regalare una pelle luminosa e... ► fanpage.it

Chieti - Flash mob davanti alla direzione strategica: i camici restituiti contro richiami prescritt... ► abruzzo24ore.tv

Anche settembre sta quasi per finire, ma ottobre non sarà meno generoso di appuntamenti celesti. No... ► iodonna.it

Le serie televisive di genere fantasy spesso adottano format che alternano episodi autoconclusivi a... ► jumptheshark.it

Italia da nord a sud colpita dal maltempo con piogge torrenziali, nubifragi e allagamenti. Allerta ... ► tv2000.it

(Adnkronos) – L'attività fisica più semplice da praticare è camminare, soprattutto per gli over 50 ... ► webmagazine24.it

Conan il barbaro: tutto quello che c’è da sapere sul film con Arnold Schwarzenegger Quello di Conan... ► cinefilos.it

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì... ► fanpage.it

Martedì (23 settembre) è stato inaugurato il nuovo sottopassaggio lato mare della stazione ferrovi... ► riminitoday.it

Arrivano i primi risultati ufficiali dell’autopsia e degli esami tossicologici sul corpo di Simona ... ► thesocialpost.it

Debutta su Sky il 24 settembre The Pitt, serie con Noah Wyle ambientata al Pittsburgh Trauma Medica... ► laverita.info

Sabrina Zago è tornata a Uomini e Donne confermando di aver cambiato lavoro e noi abbiamo scoperto ... ► anticipazionitv.it

Il panorama del divertimento online si sta trasformando a un ritmo incalzante, spinto da una costan... ► teleclubitalia.it

Il mondo del gioco d’azzardo online è un universo in continua evoluzione, dove la tecnologia e l’in... ► teleclubitalia.it

De Luca sull'inchiesta concorsi all'Asl: «Sospesi per evitare porcherie, avanti con massima trasparenza»

Serino (AV), 23 settembre 2025 – A margine dell’evento “Acqua, Impresa, Futuro”, il presidente del... ► avellinotoday.it

New York, 23 set. (askanews) - "Ho condiviso molte cose che ha detto Donald Trump nel suo intervento... ► quotidiano.net

Pescara - Carabinieri Forestali e Asl Pescara salvano quindici animali trovati in condizioni degrad... ► abruzzo24ore.tv

Il Barcellona non potrà tornare nel suo stadio, il rinnovato Spotify Camp Nou, questa domenica cont... ► ilnapolista.it

Trump all'Onu: "Ho messo fine a sette guerre, in appena sette mesi"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato il suo intervento all'Assemblea Generale ... ► tgcom24.mediaset.it

di Marco BaridonPagelle Juventus Next Gen Torres: i voti ai protagonisti del match, valido per la 6ª... ► juventusnews24.com

Ubisoft e Massive Entertainment hanno svelato Fuoco e Cenere (From the Ashes), l’atteso DLC narrati... ► game-experience.it

Seconda giornata a Gorizia del Consiglio Permanente della CEI. Stasera la veglia e l’appello per la... ► tv2000.it

Il 2025 segna una nuova svolta per Tancredi che torna con “L’AMORE L’AMORE L’AMORE”. Dopo una serie... ► atomheartmagazine.co

Mistero dei droni nello spazio aereo di Danimarca e Norvegia. Mosca nega: non sono nostri. Von der ... ► tv2000.it

Sembra procedere a gonfie vele la nuova frequentazione di Elisabetta Canalis. Quella con Alvise Rig... ► dilei.it

Nuovo episodio di vandalismo al Parco Icori, area verde di Agrigento da tempo al centro di progett... ► agrigentonotizie.it

Chiara Ferragni: il processo è stato rinviato. La nota imprenditrice digitale non si è presentata, ... ► 361magazine.com

Warner Bros. Pictures ha svelato il teaser trailer di La Sposa!, l’ambizioso nuovo film diretto da ... ► universalmovies.it

Sarà Pescara ad ospitare per la prima volta in Italia il corso formativo “Terapie assistite con ps... ► ilpescara.it

La terza puntata della nuova stagione di Buongiorno mamma si prepara a offrire un episodio ricco di... ► jumptheshark.it

La nave americana Slnc Severn non attraccherà al porto di Livorno. L'annuncio è arrivato direttame... ► livornotoday.it

Il cambiamento climatico? “La più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Le previsioni sul riscald... ► ilfattoquotidiano.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Quello degli OSS è un concorso in atto per il quale abbiamo rilevato un... ► anteprima24.it

Nella Striscia è stata un’altra giornata di guerra. I carri armati israeliani avanzano verso il cen... ► tv2000.it

Lacrime, commozione e tanta emozione oggi pomeriggio al Sestriere per i funerali dello sciatore azzu... ► gazzettadelsud.it

Mario Balotelli trova sempre un modo per far parlare di sé: durante una sessione di allenamento pre... ► video.gazzetta.it

“Del guardar lontano” è il titolo della nuova progettualità di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro ... ► bolognatoday.it

In Italia ci sono paesi che rischiano di scomparire, con scuole chiuse, negozi vuoti e strade sempr... ► thesocialpost.it

E’ tutto pronto per la sfida Usa-Europa alla Ryder Cup 2025, il prestigioso appuntamento del golf i... ► lapresse.it

A Baronissi lunedì 29 settembre alle ore 20, nell’Aula Consiliare del Comune, Enzo Avitabile ricev... ► salernotoday.it

Chi va per mare sa bene quanto prestazioni e stile sappiano camminare all’unisono. Sono due mondi ... ► linkiesta.it

Palestina, la mossa della Meloni che mette all'angolo la sinistra

Ancora una volta Giorgia Meloni è stata protagonista all'Onu e a margine dell'assemblea generale, p... ► ilgiornale.it

Christian Pulisic è stato incontenibile in Udinese-Milan. Nella top XI del Fantacalcio lo statuniten... ► pianetamilan.it

Il ds del Verona trasforma sconosciuti in tesori: compra a poco, rivende a peso d’oro... E lo fa ent... ► gazzetta.it

L'ex tronista Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio. A raccontarlo per la prima volta l... ► fanpage.it

È il momento di aggiungere un difensore affidabile al tuo Ultimate Team! La SBC di Lucía Rodríguez ... ► imiglioridififa.com

di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: il VIDEO con tutt... ► juventusnews24.com

L'Aquila - Pd e Abruzzo Insieme denunciano il fallimento del piano di riduzione dei costi, chiedend... ► abruzzo24ore.tv

Parla il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, che coordina le indagini sul suicidio del 14enn... ► ilgiornaleditalia.it

Proseguono le indagini sull’uomo trovato cadavere a pezzi in un sacco a Spoleto. Si attende l’autop... ► tv2000.it

sanremo 2025: certificazioni e status dei brani a sette mesi dal festival In un contesto di consoli... ► jumptheshark.it

Tre tipologie di menù, estivo, autunnale, invernale, declinati in nove diversi che si alternano a ... ► latinatoday.it

Da giovedì al cinema “Familiar Touch”: il dramma della demenza senile raccontato con gli occhi di c... ► tv2000.it

"Servono Hamas e non la popolazione di Gaza", l'ultimo avvertimento di Tel Aviv The post Israele ac... ► lidentita.it

La sicurezza urbana torna al centro del dibattito politico. A Sarno il consigliere  comunale di op... ► salernotoday.it