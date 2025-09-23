Milano Fashion Week con Fashion Hub promuove le nuove generazioni di stilisti
Tra gli appuntamenti da non perdere di questa fashion week milanese, c’è la nuova edizione di Fashion Hub, il contenitore di giovani talenti presentato da CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia ICE. Allestito negli spazi di Palazzo Giureconsulti, Fashion Hub sarà inaugurato questa mattina alle ore 13 e fino a domenica 28 settembre, racconterà, al pubblico di addetti ai lavori e no, la nuova generazione della creatività. Che immagina e realizza sulla base dei valori chiave di CNMI, ossia sperimentazione, artigianalità, sostenibilità, inclusione e formazione. 🔗 Leggi su Panorama.it
