Tra gli appuntamenti da non perdere di questa fashion week milanese, c’è la nuova edizione di Fashion Hub, il contenitore di giovani talenti presentato da CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia ICE. Allestito negli spazi di Palazzo Giureconsulti, Fashion Hub sarà inaugurato questa mattina alle ore 13 e fino a domenica 28 settembre, racconterà, al pubblico di addetti ai lavori e no, la nuova generazione della creatività. Che immagina e realizza sulla base dei valori chiave di CNMI, ossia sperimentazione, artigianalità, sostenibilità, inclusione e formazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Fashion Week, con Fashion Hub promuove le nuove generazioni di stilisti