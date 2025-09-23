Milano Fashion Week 2025 | tutte le date gli appuntamenti e le novità

Lidentita.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 al 29 settembre Milano si prepara a ospitare la Fashion Week, un evento che trasformerà il capoluogo lombardo in un palcoscenico globale della moda. Sfilate, presentazioni, eventi collaterali e inaugurazioni accompagneranno designer, addetti ai lavori e appassionati, offrendo uno sguardo esclusivo sulle collezioni Primavera-Estate 2026. L’agenda di quest’anno prevede 171 appuntamenti, tra cui . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

milano fashion week 2025 tutte le date gli appuntamenti e le novit224

© Lidentita.it - Milano Fashion Week 2025: tutte le date, gli appuntamenti e le novità

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Milano Fashion Week 2025, al via la settimana della moda: sfilate, debutti e l’ultimo show di Giorgio Armani; Parte oggi la Milano fashion week dei debutti. Tra gli eventi spicca la mostra di Armani in Pinacoteca; Milano Fashion Week al via, tra addii e debutti l’indotto è da 239 milioni di euro.

milano fashion week 2025Milano Fashion Week 2025, gli eventi da non perdere (anche gratuiti) - Una settimana di appuntamenti ed eventi aperti al pubblico che sono un invito ad esplorare le vie della città e ad entrare nei palazzi per godere di esperienze esclusive all'insegna della creatività e ... tg24.sky.it scrive

milano fashion week 2025Milano Fashion Week al via, tra addii e debutti l’indotto è da 239 milioni di euro - La Milano Fashion Week 2025 segna l’addio a Giorgio Armani, il debutto di Demna per Gucci e un impatto economico record ... Come scrive fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week 2025