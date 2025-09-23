Milano Fashion Week 2025 è la prima senza Giorgio Armani | riflettori sul futuro del gruppo
Quella che prende il via oggi, martedì 23 settembre, sarà la prima Milano Fashion Week senza Giorgio Armani, lo storico stilista simbolo del Made in Italy scomparso lo scorso 4 settembre all’età di 91 anni. Si vedranno in passerella le ultime collezioni disegnate da Armani e inoltre, in occasione dei 50 anni dalla fondazione della maison, il marchio sarà protagonista di una grande mostra alla Pinacoteca di Brera (la cui apertura è prevista per il 24 settembre) e di una sfilata evento nel Cortile d’Onore di Palazzo Brera, il 28 settembre. Ma nel mondo della moda si guarda già con curiosità al futuro del gruppo fondato da Re Giorgio, alla luce del testamento dello stilista che ha aperto possibili scenari di M&A. 🔗 Leggi su Lapresse.it
