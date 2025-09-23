Milano Fashion Week 2025 date e calendario sfilate

Milano Fashion Week 2025 al via oggi, martedì 23 settembre, fra debutti e grandi assenze come quella dello stilista Giorgio Armani, a poche settimane dalla sua morte. L’atteso appuntamento della moda registra poi cambi della guardia in diverse maison da Gucci a Jil Sander a Versace e Bottega Veneta. A Milano in passerella a partire da oggi le collezioni Primavera-Estate 2026. Quella di Demna al debutto per Gucci. E le attese sfilate di Emporio Armani e Giorgio Armani, a poche settimane dalla scomparsa dello stilista che ha fatto la storia della moda all’insegna di eleganza e sobrietà, il 4 settembre scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

