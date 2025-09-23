Milano Fashion Week 2025 | da Gigi Hadid a Vittoria Ceretti le modelle più attese
Dal 23 al 29 settembre tornano gli appuntamenti dedicati alla moda, tra eventi e sfilate Milano è pronta ad accogliere le modelle.
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Milano Fashion Week 2025: indotto da 239 milioni tra shopping, hotel e ristoranti; Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate primavera estate 2026; Milano Fashion Week Settembre 2025, gli eventi dove si entra senza invito.
