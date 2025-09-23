Milano esonda il Seveso | la palestra dell’oratorio si trasforma in piscina

Milano, 23 settembre 2025 – Numerosi danni e disagi a Milano a causa della violenta ondata di maltempo di lunedì 22 settembre. L’ esondazione del Seveso ha colpito soprattutto il vialone - Zara e Fulvio Testi - che da piazzale Lagosta porta verso fuori città. In ginocchio, in modo particolare, i residenti dei due quartieri dove la fuoriuscita delle acque fangose del fiume comincia: Pratocentenaro e Ca Granda. Strade, marciapiedi, cortili e garage si trovano invasi di acqua e fango ancora oggi, martedì mattina. E il maltempo nuovamente annunciato in serata e nei prossimi giorni crea non poca preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, esonda il Seveso: la palestra dell’oratorio si trasforma in piscina

