Milano distrutta dalla guerriglia come raccontano giornali e tv? Il giorno dopo alla stazione Centrale è tutto normale mancano solo i vetri a due portoni
Il giorno dopo i disordini, in Stazione Centrale a Milano, dove ieri, lunedì 22 settembre, durante lo sciopero generale per Gaza alcuni manifestanti hanno rotto le vetrate, scontrandosi con gli agenti in tenuta antisommossa, è tornata la calma. Le vetrate rotte sono state rimosse e sulle porte colpite è stato messo del nastro adesivo giallo e nero. Dei tafferugli avvenuti all’ingresso della stazione, sotto al porticato prima di accedere alla zona biglietteria e negozi, non ci sono tracce. Eppure il governo, le istituzioni e quasi tutti i giornali hanno dedicato commenti esclusivamente a quanto accaduto a Milano, ignorando o relegando in spazi ridottissimi le piazze strapiene in città e in tutti i maggiori centri del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - distrutta
Milano, piromane in azione: distrutta la balena di Allegrucci davanti alla Triennale
Dall'auto distrutta ai pini crollati su case e hotel: le storie dei turisti di Milano Marittima, tra lacrime e rabbia
#intanto “Ecco la stazione di Milano distrutta dopo la manifestazione…”: la testimonianza di Cremaschi - X Vai su X
Cosa è successo alla stazione centrale di Milano presa d'assalto dai pro Pal. Una porta divelta, una vetrata distrutta e l'ingresso dell'edificio allagato. 60 gli agenti feriti nella guerriglia che si è scatenata dopo il corteo per Gaza. Di Giovanni Seu - facebook.com Vai su Facebook
No Expo, 45 indagati archiviati: non facevano parte dei black block; Il 1 maggio riapre Expo (ma non per tutti): concerto e spettacolo dell’albero della vita.
IL VIDEO. Milano, la devastazione dopo la guerriglia urbana a Stazione Centrale - Nel corso della manifestazione per Gaza si sono verificati ... Da msn.com
Sciopero per Gaza, guerriglia a Milano: il videoracconto dell'assalto alla stazione - Sono cinque gli arresti per i disordini durant e il corteo milanese per Gaza che si è svolto ieri a Milano. msn.com scrive