Riccardo De Corato è indignato e sul piede di guerra: e annuncia la prossima battaglia parlamentare. «Quanto accaduto ieri, da parte dei pro-Hamas, a Milano ha oltrepassato di gran lunga il limite della sopportazione. Quelle violenze e attacchi, senza alcun motivo, nei confronti soprattutto della Polizia vanno subito puniti ma, soprattutto, occorrono mirate azioni di prevenzione. Degli accanimenti e danneggiamenti contro beni pubblici e privati, in un luogo simbolo di rilievo storico-architettonico di Milano quale è appunto la Stazione Centrale, che ha subìto anche gravi disagi alla circolazione della rete ferroviaria e dei trasporti, qualcuno deve risponderne e pagarne le conseguenze». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano devastata da Pro-Pal e centri sociali e attacchi violenti agli agenti. De Corato furioso: servono punizione e prevenzione

Devastazione alla Stazione di Milano presa d'assalto dai Pro Pal - Per due ore la Stazione Centrale di Milano è stata presa assediata dai pro Palestina che hanno devastato la Galleria delle Carrozze

Scontri Milano centrale, chi sono i manifestanti Pro Pal: «Maranza» con anarchici e antagonisti - Sono giovani e giovanissimi, stranieri e italiani di seconda generazione