Milano cinque arresti dopo gli scontri nel corteo pro-Palestina

Cinque persone sono state trasferite in carcere dopo gli scontri avvenuti al corteo pro-Palestina di lunedì 22 settembre a Milano. Tra loro due militanti del centro sociale Lambretta, insieme a un maggiorenne senza precedenti e mai segnalato tra i gruppi antagonisti, oltre a due minorenni. L’accusa è di resistenza aggravata, motivo per cui tre sono stati portati a San Vittore e i due minori al Beccaria. A loro carico anche la contestazione di danneggiamento aggravato, accusa che riguarda pure altri tre manifestanti, un minorenne e due maggiorenni, rilasciati in tarda serata dalla questura. Anche tra questi ultimi figurano altri due appartenenti al Lambretta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, cinque arresti dopo gli scontri nel corteo pro-Palestina

Milano, scontri dopo corteo per Gaza: cinque arrestati, due sono minori; Inchiesta urbanistica Milano, annullati cinque arresti su sei, anche l'ex assessore; Turisti nel mirino dei ladri in Centro a Milano: cinque arresti della polizia.

Scontri a Milano al corteo per Gaza: cinque arresti, due sono minorenni - Ci sono stati 5 arresti a seguito del corteo che si è svolto ieri, lunedì 22 settembre, per Gaza a Milano. Si legge su fanpage.it

Scontri dopo corteo Milano, arrestati 2 ragazze e un giovane - Sono due ragazze e un giovane i tre arrestati, ventenni pare, dopo i violenti scontri e i disordini di ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza. Scrive ansa.it