Milano cinque arresti dopo gli scontri nel corteo pro-Palestina

Lettera43.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone sono state trasferite in carcere dopo gli scontri avvenuti al corteo pro-Palestina di lunedì 22 settembre a Milano. Tra loro due militanti del centro sociale Lambretta, insieme a un maggiorenne senza precedenti e mai segnalato tra i gruppi antagonisti, oltre a due minorenni. L’accusa è di resistenza aggravata, motivo per cui tre sono stati portati a San Vittore e i due minori al Beccaria. A loro carico anche la contestazione di danneggiamento aggravato, accusa che riguarda pure altri tre manifestanti, un minorenne e due maggiorenni, rilasciati in tarda serata dalla questura. Anche tra questi ultimi figurano altri due appartenenti al Lambretta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

milano cinque arresti dopo gli scontri nel corteo pro palestina

© Lettera43.it - Milano, cinque arresti dopo gli scontri nel corteo pro-Palestina

In questa notizia si parla di: milano - cinque

Ecco i cinque indirizzi da mettere in agenda: Veranda a Cernobbio (CO), Arborina Bistrot a La Morra (CN), La Lumosa a Villandro (BZ), Wabi a Milano e Le Radici a Castigliole d'Asti

Milano, le storie dal corteo per la casa: “Viviamo in cinque in 25 metri quadri. Due redditi non bastano più”

Cinque piscine sui tetti di Milano dove rilassarsi (e scattare la foto perfetta)

Milano, scontri dopo corteo per Gaza: cinque arrestati, due sono minori; Inchiesta urbanistica Milano, annullati cinque arresti su sei, anche l'ex assessore; Turisti nel mirino dei ladri in Centro a Milano: cinque arresti della polizia.

milano cinque arresti dopoScontri a Milano al corteo per Gaza: cinque arresti, due sono minorenni - Ci sono stati 5 arresti a seguito del corteo che si è svolto ieri, lunedì 22 settembre, per Gaza a Milano. Si legge su fanpage.it

milano cinque arresti dopoScontri dopo corteo Milano, arrestati 2 ragazze e un giovane - Sono due ragazze e un giovane i tre arrestati, ventenni pare, dopo i violenti scontri e i disordini di ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cinque Arresti Dopo