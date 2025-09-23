Milano cinque arresti dopo gli scontri in stazione | coinvolti anche due minorenni Udienza per direttissima per due ragazze

Sono due ragazze e un ragazzo poco più che ventenni i tre maggiorenni arrestati dopo i violenti scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre, nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo pro-Gaza. Tra i cinque arrestati anche due minorenni sui quali sta procedendo la Procura per i minori. Le due giovani, che secondo quanto trapela sarebbero vicine all’area dei centri sociali, sono accusate di resistenza aggravata. Per loro si terrà un’udienza per direttissima in Tribunale a Milano già martedì. L’aggravante introdotta dal decreto sicurezza. Diversa invece la posizione del ragazzo, per il quale il pm di turno Elio Ramondini ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare davanti al gip. 🔗 Leggi su Open.online