Milano cinque arresti dopo gli scontri in stazione | coinvolti anche due minorenni Udienza per direttissima per due ragazze

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono due ragazze e un ragazzo poco più che ventenni i tre maggiorenni arrestati dopo i violenti scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre, nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo pro-Gaza. Tra i cinque arrestati anche due minorenni sui quali sta procedendo la Procura per i minori. Le due giovani, che secondo quanto trapela sarebbero vicine all’area dei centri sociali, sono accusate di resistenza aggravata. Per loro si terrà un’udienza per direttissima in Tribunale a Milano già martedì. L’aggravante introdotta dal decreto sicurezza. Diversa invece la posizione del ragazzo, per il quale il pm di turno Elio Ramondini ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare davanti al gip. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - cinque

Ecco i cinque indirizzi da mettere in agenda: Veranda a Cernobbio (CO), Arborina Bistrot a La Morra (CN), La Lumosa a Villandro (BZ), Wabi a Milano e Le Radici a Castigliole d'Asti

Milano, le storie dal corteo per la casa: “Viviamo in cinque in 25 metri quadri. Due redditi non bastano più”

Cinque piscine sui tetti di Milano dove rilassarsi (e scattare la foto perfetta)

Milano, cinque arresti dopo gli scontri in stazione: coinvolti anche due minorenni. Udienza per direttissima per due ragazze; Corteo pro-Gaza a Milano: cinque arresti dopo gli scontri; Milano, cinque arresti nel corteo per Gaza. Maranza protagonisti degli scontri.

milano cinque arresti dopoMilano, scontri dopo corteo per Gaza: 5 arresti, tra i fermati due minorenni - Sono cinque gli arresti per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che si sono verificati ieri, lunedì, alla Stazione Centrale di Milano durante il ... Segnala msn.com

milano cinque arresti dopoMilano, cinque arresti dopo gli scontri in stazione: coinvolti anche due minorenni. Udienza per direttissima per due ragazze - Le due ragazze di circa 20 anni dovrebbero essere processate per direttissima mentre un terzo maggiorenne resta in carcere ... Si legge su open.online

Cerca Video su questo argomento: Milano Cinque Arresti Dopo