Milano cinque arrestati per gli scontri alla stazione Centrale | due sono minori I maranza a guidare l’assalto

Cinque persone, di cui due minorenni, sono state arrestate per gli scontri di lunedì alla stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale. I provvedimenti sono stati adottati dalla Procura e dalla Procura minorile in seguito ai primi accertamenti della Digos, dopo che gli otto manifestanti erano stati accompagnati in Questura nel tardo pomeriggio. Le accuse a sono di resistenza e lesioni, con l’aggravante introdotta dal decreto sicurezza per reati commessi contro le forze di polizia. Due degli arrestati maggiorenni, ragazze vicine ai centri sociali, saranno processate a breve per direttissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, cinque arrestati per gli scontri alla stazione Centrale: due sono minori. I “maranza” a guidare l’assalto

