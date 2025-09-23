Milano certifica Bio le mense dei nidi | oltre il 76% degli alimenti è di origine biologica
L'anno scolastico 20252026 segna una svolta per la ristorazione scolastica milanese con l'arrivo della certificazione Bio del Ministero dell'Agricoltura per tutte le cucine dei nidi comunali.
Con l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 arriva la certificazione Bio del Ministero dell'Agricoltura di tutte le cucine dei nidi del Comune di Milano, con oltre il 76% degli alimenti acquistati per
Scuole, menù bio e novità: dai "carotini" alla vellutata di cavolfiori. Interventi in 13 refettori - Secondo le indagini di gradimento, i più apprezzati restano pasta in bianco e pizza