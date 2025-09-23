Milano assalto nel nome di Gaza Ore di guerriglia in Centrale
Un'ora e mezza di guerriglia urbana davanti e dentro la stazione Centrale, con la tensione alle stelle, come a Milano non accadeva da tempo. Il bilancio conclusivo parla da solo: una sessantina di appartenenti alle forze dell'ordine feriti e otto persone (tra cui tre minorenni, due ragazzi e una ragazza) fermati dalla Digos e che sicuramente verranno almeno indagati per danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio se non addirittura arrestati. A questo si aggiungono le devastazioni messe a segno in piazza Duca d'Aosta e nelle vie limitrofe di un corteo che, partito in mattinata da piazzale Cadorna, ha visto marciare 15mila partecipanti uniti dal dissenso e dalla protesta pro Gaza, ma anche da temi, come si vedrà, molto meno eletti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
