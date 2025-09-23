Milano 150 telefonate al giorno alla ex | arrestato 39enne per stalking

Ilnotiziario.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ arrivato ad effettuare fino a 150 telefonate al giorno alla ex: dopo una denuncia e una diffida, un 39enne è stato arrestato dalla Polizia. Non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione e arrivava a chiamarla fino a 150 volte in una sola giornata, sommando ai continui squilli anche centinaia di messaggi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

